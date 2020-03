Roccamena, incendio in un appartamento: 79enne salvata dai carabinieri

Tragedia sfiorata a Roccamena grazie all'intervento dei carabinieri. Questa mattina un incendio si è sviluppato all'interno di una palazzina che si trova in via Vittorio Emanuele. Il comandante della Stazione dei carabinieri di Roccamena, appena vista la scena, ha deciso di entrare nell'appartamento, insieme ad un collega, e ha salvato una 79enne che, nel frattempo, era salita sul tetto di una casa per salvarsi.

L’incendio che ha distrutto l’intero appartamento, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito dell’impianto di condizionamento. La donna è stata trasportata all’ospedale Dei Bianchi di Corleone per una leggera intossicazione da fumo.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

© Riproduzione riservata