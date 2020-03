Evade dai domiciliari e fugge con lo scooter senza assicurazione, arrestato a Palermo

Un 31enne palermitano, P.A., è stato arrestato per evasione dei domiciliari e denunciato per essere fuori caso nonostante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, hanno fermato il giovane che, a bordo del suo scooter, aveva provato ad eludere un posto di controllo a Piazza Indipendenza. I militari, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato, appurando che, lo stesso, era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato e che il veicolo sul quale circolava era privo di assicurazione e gravato da fermo amministrativo.

P.A. è stato arrestato per evasione e, a seguito di giudizio direttissimo in videoconferenza svolto negli uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, l’arresto è stato convalidato. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

