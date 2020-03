Furto in una carrozzeria, scattano tre arresti a Palermo

La polizia di Stato ha tratto in arresto Giuseppe Lucchese, 20enne, Gaspare Compagnone, 21enne, ed Emanuele Donesi, 18enne, tutti palermitani residenti nella zona di corso dei Mille, sorpresi dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato di Brancaccio, per furto all’interno dell’area di pertinenza di un esercizio commerciale di via Filippo Pecoraino.

Gli equipaggi si sono recati in via Pecoraino dove era stata segnalata la presenza di tre persone, descritti dettagliatamente da un cittadino che li aveva notati dalla propria abitazione, intenti a scavalcare la recinzione di una carrozzeria per autoveicoli. Raggiunto immediatamente il luogo indicato, attraverso le indicazioni fornite dal cittadino rimasto in contatto telefonico con la centrale operativa, i poliziotti hanno cinturato il perimetro dell’attività commerciale.

I tre giovani sono stati scovati sotto un rimorchio. Le porte di ingresso di due locali erano state forzate. I malviventi sono stati quindi tratti in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso e, al contempo, denunciati per aver violato le le prescrizioni anti Covid-19.

