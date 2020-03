Palermo, ressa per la spesa e proteste: tensione alla Lidl di viale Regione

Momenti di tensione alla Lidl di viale Regione Siciliana, all'altezza del ponte di viale Lazio, a Palermo. Caos all'interno del supermercato, con l'intervento di polizia e carabinieri, a causa di alcune persone, proveniente da fuori città che avrebbero letteralmente riempito i carrelli della spesa per poi cercare di uscire senza pagare la merce, pare, secondo una prima ricostruzione, per dei prezzi che non aderivano a quanto scritto in alcuni volantini, che non si capisce se fossero attuali o no

Fuori la consueta fila e all'interno sarebbe scoppiato il caos, tanto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine. La situazione sarebbe poi stata risolta.

Tensione per la spesa al supermercato, le foto da viale Regione a Palermo Il supermercato Lidl di viale Regione Siciliana Le forze dell’ordine sul posto Le forze dell’ordine sul posto

