Palermo, dipendente della Città metropolitana positivo al Coronavirus

"Un dipendente della Città Metropolitana di Palermo, già a casa dal 13 marzo scorso, prima per ferie personali poi per malattia, ha comunicato all’Ente, nel tardo pomeriggio di oggi, tramite email, di essere risultato positivo al Covid-19". Lo rende noto il coordinatore Area Sviluppo Economico, Filippo Spallina.

"In merito ritengo doveroso precisare - dice Spallina - che si sono informati subito gli organi sanitari competenti per la attivazione dei protocolli a tutela della salute di chi è contagiato e di quanti sono stati in contatto con lo stesso, che gli uffici dove il dipendente aveva svolto il proprio lavoro sino al venerdì 13 marzo mattina, sono stati sanificati prontamente".

