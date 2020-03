Da Palermo a Crema per combattere il coronavirus: il coraggio dello specializzando

Mentre molti lasciavano il Nord in fuga dal coronavirus, lui è partito dalla Sicilia per aiutare. E' la storia di Giuseppe Anzelmo, 27 anni, specializzando di Medicina di Palermo, che dal 18 marzo è in servizio all'ospedale di Crema.

"I bollettini di morte mi turbavano, così ho aderito al bando della Regione Lombardia ed eccomi qua - racconta al telefono -. I familiari non sono riusciti a fermarmi e mi sono licenziato dal laboratorio di prelievi, dove mi hanno mandato a quel paese".

"All'inizio avevo paura, ma dopo un'ora giravo da un reparto all'altro. Mi sono reso conto che bisogna dare soprattutto sostegno emotivo ai pazienti, quello ventilatorio spesso non basta - spiega -. Qua i colleghi sono estenuati, serve tanto aiuto e io finalmente mi sento utile. E' una esperienza straordinaria. Quanto resterò? Il contratto finisce con l'emergenza, spero quindi al più presto".

© Riproduzione riservata