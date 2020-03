Coronavirus, in 8 giocano a carte e bevono in un garage: denunciati a Palermo

Giocare a carte non è certo un reato, ma ai tempi di un'epidemia, ai tempi del coronavirus, lo diventa. Eccome. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo per questo hanno denunciato in stato di libertà 8 persone di età compresa tra i 40 e i 76 anni.

I militari hanno scoperto, nel quartiere Uditore, un garage adibito a bettola dove le persone riunite erano intente a giocare a carte e a consumare bevande alcooliche, violando di fatto il divieto di assembramento. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i controlli amministrativi al termine dei quali il garage è stato posto sotto sequestro.

