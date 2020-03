Primo caso di Coronavirus a Campofelice di Roccella: in isolamento 130 persone

Primo caso di positività al Covid19 a Campofelice di Roccella. Si tratta di un uomo che già da diversi giorni si trovava in isolamento. Insieme a lui, è scattato l'isolamento per altre 129 persone.

“Abbiamo tempestivamente chiuso il cerchio - dichiara il sindaco, Michela Taravella - mettendo le persone potenzialmente a rischio già in quarantena da otto giorni. Tutti stanno bene e vengono monitorati. Dei tamponi effettuati solo uno è risultato positivo. Il secondo è negativo. Abbiamo fatto un lavoro di prevenzione a monte per cercare di arginare il contagio. In questo momento ci sono 130 persone in quarantena e tutti stanno bene. Stiamo cercando in tutti i modi assieme a tutte le forze dell’ordine di contenere al meglio l’epidemia”.

Si sta cercando di capire se ci sia un collegamento con il caso positivo riscontrato nel paese vicino.

