Fa scuola guida nonostante il coronavirus, si schianta contro una pompa di benzina: paura a Palermo

In giro con l'auto nonostante le restrizioni, sempre più severe, per il contrasto al coronavirus, si va a schiantare contro due auto e infine contro una colonnina di un distributore di carburante in viale Venere, a Palermo, con il liquido infiammabile che è finito in strada.

Una situazione pericolosa in ogni senso possibile e immaginabile, non solo per la circolazione stradale (che dovrebbe essere ridotta al minimo o essere proprio inesistente), ma anche perchè dimostra che nonostante gli appelli e le restrizioni, la gente se ne frega e continua ad uscire, non capendo che di questo passo dall'incubo coronavirus la collettività non ne uscirà mai. Dunque, oltre al danno (al distributore di benzina) la beffa.

E gli uomini della polizia municipale, intervenuti in viale Venere, assicurano che stanno effettuando scrupolose indagini sul perchè l'autista della macchina (che non è rimasta ferita) si trovasse fuori dalla sua abitazione, pare per effettuare una "lezione di scuola guida", anche se non ci sono conferme. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, che stanno mettendo in sicurezza la zona.

