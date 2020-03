Palermo, in strada nonostante i divieti per il coronavirus: 5 denunciati

Si riuniscono a bere in strada nonostante i divieti per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Cinque giovani sono stati denunciati a Palermo perché trovati dai carabinieri in piazza Ingastone contravvenendo al dpcm del governo nazionale.

Manette ai polsi per uno di loro che, nel corso dei controlli, avrebbe iniziato ad insultate e inveire contro i militari. Mentre gli altri quattro fornivano i documenti per essere identificati ed essere denunciati per non avere rispettato l'obbligo di stare in casa, il 36enne ha continuato ad aggredire i carabinieri.

Portato in caserma, è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata