Tre giovani sorpresi in strada con la droga, denunciati a Palermo

I carabinieri hanno sorpreso tre giovani pusher palermitani nella zona di corso Calatafimi a Palermo con alcune dosi di cocaina. I tre G.S. 34enne, G.L. 18enne e E.S. 20enne sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e per la mancata inosservanza delle norme per l’emergenza coronavirus.

Anche ieri numerose sono state le persone e gli esercizi pubblici controllati: i tre giovani trovati fuori dalle loro abitazioni senza giustificato motivo, e trovati in possesso di 7 grammi di cocaina, già divisa in dosi, e 300 euro in contanti.

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le analisi qualitative.

