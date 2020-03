Furti al Policlinico di Palermo, c'è un fermo per l'ultimo colpo

Un giovane è stato arrestato dalla polizia per il furto, l'ultimo avvenuto in ordine di tempo, presso il laboratorio di microbiologia, utilizzato anche per l’esame di tamponi per Covid-19, dell'ospedale Policlinico di Palermo.

Nel suo zaino agenti di polizia hanno trovato bisturi, tamponi e merendine che potrebbero fare parte delle refurtiva. Il giovane è stato bloccato dalla polizia nella zona di Casa Professa. Il sospetto è che potrebbe essere l’autore dell’ultimo dei tre furti registrati nell’ospedale a medici, infermieri e operatori impegnati nell’emergenza Coronavirus.

Oggi il direttore sanitario, Giovanna Volo, aveva lanciato un appello affinchè il ladro restituisse il computer rubato.

