Coronavirus a Palermo, positivo anche un infermiere di Villa Sofia: allarme contagi negli ospedali

Un infermiere del reparto Otorinolaringoiatria di Villa Sofia è risultato positivo al coronavirus. L'uomo è asintomatico.

Mercoledì dal reparto di Otorino sarebbe transitato un caso sospetto di Covid19, poi accertato come positivo nel pomeriggio di sabato. Domenica l'infermiere ha ricevuto il tampone ed è risultato positivo, pur non avendo sviluppato alcun sintomo. Appresa la notizia l’infermiere si è trasferito volontariamente in un’altra abitazione per tutelare la sua famiglia, che sarà sottoposta anch'essa al tampone.

"Questo caso dimostra quello che diciamo da giorni. Se non dotiamo tutti gli operatori sanitari dei presidi di sicurezza e non facciamo tamponi a tappeto, rischiamo di far diventare gli ospedali tanti inconsapevoli focolai untori del contagio", segnala Enzo Munafò, segretario provinciale della Fials-Confsal, che chiede un aumento delle misure di sicurezza e dei controlli su medici, infermieri e personale sanitario, per evitare che si possano verificare casi come quello di ieri.

“Una situazione che rischia di ripetersi in tanti altri reparti se non si prendono provvedimenti urgenti” chiosa Munafò.

