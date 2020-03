Coronavirus, in strada senza motivo: sette denunciati a Palermo

Ieri la polizia municipale nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus ha effettuato verifiche in tutta la città, sia per le persone che transitavano per le strade, che per le attività commerciali e di ristorazione, alla luce delle disposizioni previste dei DPCM – Coronavirus.

Sono state 330 le persone che hanno giustificato la loro presenza in strada e 7 le persone denunciate in applicazione all’art. 650 c.p. che prevede che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, sia punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

