Coronavirus, ospedale Covid-19 a Partinico: tensione tra medici

Caos da coronavirus all’ospedale Civico di Partinico, in provincia di Palermo, riconvertito e da sabato scorso attivo come nosocomio dedicato esclusivamente ai pazienti contagiati dal virus Covid-19. Il personale medico e infermieristico si è radunato all’esterno, nel piazzale antistante il pronto soccorso: non si sentirebbero adeguatamente formati nè equipaggiati per affrontare l’emergenza.

Sul posto, nel pomeriggio, anche la dirigente generale dell’Asp 6, Daniela Faraoni. Presente anche personale e una volante della Polizia di stato. (AGI)

© Riproduzione riservata