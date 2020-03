Coronavirus, positiva dipendente del call center Almaviva a Palermo: scoppia la polemica sul lavoro in sede

Il caso di coronavirus nel call center Almaviva di Palermo è confermato. Contagiata una dipendente, che attualmente è ricoverata all'ospedale Cervello.

Almaviva ha comunicato alle Rsu che l’Asp ha richiesto tramite il medico aziendale, l’elenco di tutte le persone in aula giorno 2 marzo e presenti sul servizio giorno 5 mattina, per attivare il protocollo di quarantena. Il protocollo prevede la comunicazione da parte dell’Asp ai relativi medici curanti che contatteranno direttamente i colleghi interessati.

La dipendente, che sarebbe stata nei giorni precedenti in una città del nord, è ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale «Cervello» ed era in servizio al 1500, il numero di utilità sociale attivato per le informazioni ai cittadini sull'emergenza coronavirus. «Abbiamo ribadito all’azienda - spiega la Uilcom - che i contatti avuti dalla collega non possono essere limitati all’elenco richiesto dall’Asp, ma sono indeterminabili all’interno del sito». L’azienda ha inoltre comunicato, secondo quanto riferito dai sindacati, che in queste ore avranno esito le interlocuzioni relativamente allo smart working da parte dei committenti.

Ma intanto monta la protesta: "La politica padronale si è rilevata ancora una volta ottusa e arrogante", affermano in una nota congiunta Vincenzo Fumetta segretario provinciale di Rifondazione Comunista e Frank Ferlisi responsabile lavoro del partito.

"Gli impieghi non strettamente necessari devono essere fermati ribadiscono i due dirigenti comunisti. O le imprese garantiscono la salute dei propri dipendenti o si sta a casa. I lavoratori dipendenti non sono “carne da macello “ funzionali esclusivamente per l’accumulazione dei profitti".

Venerdì il call center aveva comunicato la decisione di sospendere entro le successive 72 ore - che scadono dunque oggi - tutte le attività dei lavoratori nei propri call center sul territorio nazionale, oltre 5 mila, che non possano essere gestite attraverso smart working, remotizzando l’operatività presso il domicilio dei lavoratori, modalità già adottata da 3500 dipendenti del gruppo nel settore IT.

Gli operatori dovranno essere accompagnati nelle nuove modalità di lavoro a distanza, «sulle quali viene concentrato ogni possibile investimento e attivato un confronto continuo per la necessari collaborazione con i principali committenti», potendo contare, è stato assicurato, «sul supporto per loro e per le proprie famiglie, sull'assistenza continuativa e sull'anticipazione delle mensilità previste dagli strumenti per il periodo di sospensione, anche attraverso un centro di contatto aziendale dedicato». I lavoratori che sono in forte agitazione, aspettano una risposta urgente.

