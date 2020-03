Palermo, campi di calcio nell'ex manicomio di via La Loggia: aperta un'inchiesta

La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sui campi sportivi ospitati all’interno dell’ex manicomio di via La Loggia: erano totalmente abusivi, ma l’Azienda sanitaria provinciale, che li ospita, se n'è accorta dopo oltre vent'anni e solo grazie a un esposto anonimo. I magistrati hanno così avviato gli accertamenti, e il Comune di Palermo ha chiesto di «accatastare» il centro sportivo e di pagare le relative tasse. Si è anche scoperto come spogliatoi e strutture annesse fossero fuori norma, come mancasse l’agibilità dell’impianto sportivo.

I sei terreni di gioco di calcio e calcetto sono gestiti dalla Polisportiva Calcio Sicilia e vengono ospitati all’interno della struttura dell’ex ospedale psichiatrico Pietro Pisani, dove c'è una delle sedi principali dell’Asp 6, diretta da Daniela Faraoni: una vicenda pirandelliana, su cui proprio la manager ha avviato una indagine interna, dovendo pure rispondere alle sollecitazioni della magistratura, avanzate attraverso i carabinieri, e del Comune.

I contratti di locazione furono stipulati con privati dall’allora azienda Unità sanitaria locale a partire dal 1997 e la Polisportiva ha registrato un paio di contratti nel 2004 e nel 2008. Nel 2014 ci fu un bando per riaffittare ad altri. La struttura sorge in un’area definita terreno agricolo e fu sottoposta a «locazione non finanziaria». L’area è in parte sottoposta a vincolo monumentale storico, per un altro pezzo è parco urbano, soggetto pure a rischio idrogeologico.

