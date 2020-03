Spedizione punitiva per molestia sessuale, un arresto a Bagheria

Una «spedizione punitiva» contro un concittadino è costato l’arresto a Gerardo Filetti, 38enne pregiudicato di Nocera Inferiore ma residente a Bagheria.

Il 27 agosto scorso Filetti aveva deciso di punire il presunto responsabile di una molestia sessuale a una sua conoscente. Nel giro di qualche ora riuscì a risalire all’identità dell’uomo e organizzò un commando per raggiungerlo e trascinarlo, simbolicamente, sulla strada teatro della molestia. Qui Filetti e gli altri, spiega la polizia in una nota, lo hanno percosso con calci, pugni e sprangate; Filetti avrebbe puntato una rivoltella al capo della vittima e esploso un colpo in aria.

Scoraggiati dal suono delle sirene della polizia, il commando fuggì, ma gli agenti del commissariato di Bagheria riuscirono a identificare Filetti. In seguito, attraverso testimonianze e analisi della scena del crimine e su alcuni bastoni usati per la 'punizione', si è riusciti a ricostruire quanto accaduto e le prime responsabilità. Nello stesso tempo è stato avviato un procedimento penale in relazione alla molestia all’origine della vendetta. AGI

