Palermo, domani e domenica chiuse le ville comunali: accessibili Favorita e prato del Foro Italico

Le ville e i giardini comunali di Palermo domani e domenica saranno chiusi. Lo fa sapere il Comune attraverso una nota. L'obiettivo è "scongiurare il rischio di assembramenti".

Farà eccezione il parco di Villa Niscemi che sarà aperto solo per il transito da e verso il parco della Favorita. "Restano quindi liberamente accessibili il parco della Favorita e il 'pratone' del foro italico. Resta invariato il divieto di assembramento e la prescrizione della distanza interpersonale di almeno un metro".

Nel weekend resta sospesa anche l'isola pedonale in centro. Il provvedimento è stato approvato ieri dalla giunta comunale di Palermo che si è riunita per via telematica per l'adozione di alcuni provvedimenti legati alla gestione dell'emergenza Covid-19.

Con le stesse valutazioni che hanno portato a sospendere la Ztl, la giunta ha deciso di interrompere anche le aree pedonali vigenti nel fine settimana in via Libertà e via Ruggero Settimo.

