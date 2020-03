Coronavirus, a Palermo sospesa l'isola pedonale nel week-end

Sospesa l'isola pedonale di via Libertà e di via Ruggero Settimo in vigore durante il fine settimana a Palermo. Ne ha dato notizia l'assessore alla Mobilità Giusto Catania.

"Questa misura, in ottemperanza al decreto governativo per contenere la diffusione del coronavirus, è un modo per evitare gli assembramenti e per avere più agenti di Polizia municipale in servizio in altre delicate ed urgenti attività.

La sospensione sarà valida fino al al 3 aprile. L'ordinanza sarà pubblicata domani".

