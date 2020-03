Primo caso di coronavirus a Giuliana, una ragazza risultata positiva

Primo caso di coronavirus a Giuliana, in provincia di Palermo. Una ragazza nella notte si è recata all'ospedale di Corleone ed è stata sottoposta al tampone. L'esito, confermato dalle autorità sanitarie, ne ha accertato la positività. I campioni sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitva. La ragazza, trasferita in un ospedale di Palermo, si trova comunque in buone condizioni.

Poste in quarantena tutte le persone, circa una cinquantina, che hanno avuto contatti diretti con la persona contagiata dal Covid-19.

A darne notizia è stato il sindaco di Giuliana, Francesco Scarpinato, che sottolinea: "Invitiamo la cittadinanza a non allarmarsi, a seguire le regole di igiene già note e di attenersi alle misure precauzionali del presidente del Consiglio, come evitare gli spostamenti non necessari".

Il pronto soccorso dell’ospedale di Corleone è stato chiuso durante la notte per la sanificazione e questa mattina è di nuovo operativo. E' stato attivato un ingresso dedicato ai casi sospetti di coronavirus.

