Coronavirus, due casi positivi a Bagheria e Cefalù

Nuovo caso di coronavirus a Bagheria. Si tratta di un bolognese, ricoverato lunedì al dipartimento Sicilia Rizzoli per una polmonite interstiziale.

L'uomo è stato sottoposto a una Tac e poi al tampone, che ieri pomeriggio è risultato positivo. Così è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato.

La notizia è stata data dal sindaco di Bagheria, in una conferenza stampa su Facebook, il paziente non è residente a Bagheria. Attuate tutte le procedure di sicurezza: il personale sanitario e i familiari dell’uomo sono stati messi in isolamento.

Anche a Cefalù è stato accertato il primo caso di contagio di Covid-19. Si tratta di un carabiniere in servizio al comando provinciale di Palermo, dove ha avuto contatti col collega palermitano risultato nei giorni scorsi positivo. A darne notizia il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. "Preciso che il soggetto in questione, prestando servizio nel capoluogo, non ha avuto alcun rapporto con i carabinieri della Compagnia di Cefalù - dice il sindaco -. In questo momento, si trova in isolamento presso la sua abitazione e, per quanto mi è stato comunicato, è in buone condizioni di salute".

"Sono in corso accertamenti sui familiari e per escludere l’eventualità che si siano verificati contatti con altre persone. Invito la cittadinanza a mantenere comportamenti improntati alla massima cautela, rispettando scrupolosamente le prescrizioni impartite attraverso i provvedimenti delle Autorità competenti. Solo così potremo superare questo infelice momento".

© Riproduzione riservata