Coronavirus, a Palermo un'associazione cinese distribuisce mascherine gratis

L'associazione "Cinesi d'Oltremare" della comunità cinese di Palermo ha deciso di scendere in campo a sostegno della prevenzione contro la diffusione del coronavirus. E certo anche per sdoganare pregiudizi e paure. Nella sede di via Lincoln 24, questa mattina, ha iniziato la distribuzione gratuita di 500 mascherine, che - ci tengono a precisare dalla comunità -, sono state prodotte in Italia.

L'obiettivo è distribuirne in totale diecimila per la comunità cinese di Palermo e provincia e per i palermitani che non hanno avuto la possibilità di acquistarle.

«La prevenzione prima di tutto - afferma Marco Mortillaro, direttore della comunità "Cinesi d’Oltremare" - Ci saranno i media cinesi, personale dell’ambasciata e medici, regaleremo le mascherine ai palermitani che hanno avuto difficoltà e reperirle sul mercato. Intanto, i negozi gestiti da cinesi cominciano ad aprire, dopo la chiusura dei giorni scorsi per paura del contagio da coronavirus. Entro questo fine settimana dovrebbero riaprire quasi tutte le attività commerciali».

© Riproduzione riservata