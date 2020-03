Palestre piene, cinema vuoti: Palermo al tempo del coronavirus

Il Coronavirus fa paura ma non troppo, i palermitani svuotano i cinema ma non rinunciano al benessere e allo sport nelle palestre.

Tiziana impiegata della palestra Grin Club Strasburgo spiega: “Stiamo seguendo per filo e per segno le norme di sicurezza emanate dal governo, quindi facciamo rispettare le distanze e abbiamo messo a disposizione della nostra clientela dei gel disinfettanti per le mani sia all’ingresso che nella sala attrezzi – continua l’impiegata della Grin Club -. Per quanto riguarda l’affluenza non è calata per niente".

Anche all’interno della palestra Body Studio Emilia, situata in via Emilia, si combatte e si resiste alla paura del coronavirus “Non abbiamo avuto alcun tipo di flessione – dice il titolare Giuseppe Piraino -, il numero delle persone che vengono ad allenarsi è uguale a quello di altri periodi, anzi la scorsa settimana abbiamo avuto dei picchi. Però ovviamente obblighiamo chi entra a disinfettarsi le mani con gli appositi gel situati all’ingresso ed abbiamo comunicato che per chi dovesse riscontrare dei sintomi simili o influenzali a rinunciare agli allenamenti per l’incolumità degli altri".

Tutta un'altra storia per i cinema, lasciati vuoti da gran parte dei palermitani. Lo spiega un impiegato del Cityplex Metropolitan di viale Strasburgo. “L’affluenza è calata quasi del tutto, ovviamente all’interno delle sale rispettiamo la distanza di un metro e mezzo prevista dalla disposizione emanata dal Governo”.

Analoga situazione si presenta all’interno del cinema Al Politeama multisala di via Emerico Amari: “Facciamo sedere le persone una poltrona sì e due no – dice un impiegato del cinema –, abbiamo messo a disposizione dei gel disinfettanti per le mani e gli addetti al bancone bar indossano mascherine e guanti. Nonostante queste misure per la prevenzione la clientela è calata molto”.

