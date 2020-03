Tentata rapina alla filiale Credem di Partinico, un arresto

Tentata rapina questa mattina alla filiale Credem di via Oldani, a Partinico, dove un uomo armato di pistola ha minacciato i dipendenti. Attivato l'allarme, sono intervenuti polizia (che indaga) e carabinieri. Il rapinatore, fermato e portato in commissariato, era in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

Il rapinatore si chiama Pietro Leone, 47 anni, che quando ha compreso di non avere via di fuga si è disteso a terra, facendosi ammanettare da carabinieri e polizia che poco prima avevano circondato la banca

