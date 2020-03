Coronavirus, un'associazione distribuirà mascherine gratis a Palermo

L’associazione "Cinesi d’Oltremare" distribuirà gratuitamente 10mila mascherine per la comunità cinese di Palermo e provincia e per i palermitani che non hanno avuto la possibilità di acquistarle. La distribuzione comincerà domenica 8 marzo a partire dalle 8 in via Lincoln 24, nella sede dell’associazione.

«La prevenzione prima di tutto - afferma Marco Mortillaro, direttore della comunità "Cinesi d’Oltremare" - Ci saranno i media cinesi, personale dell’ambasciata e medici, regaleremo le mascherine ai palermitani che hanno avuto difficoltà e reperirle

sul mercato». Intanto, i negozi gestiti da cinesi cominciano ad aprire, dopo la chiusura dei giorni scorsi per paura del

contagio da coronavirus. Entro questo fine settimana dovrebbero riaprire quasi tutte le attività commerciali».

© Riproduzione riservata