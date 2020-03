Furgone senza freni sulla Palermo-Sciacca, auto dei carabinieri gli taglia la strada e lo ferma

Un furgone che semina il panico sulla Palermo-Sciacca e una vettura dei carabinieri che lo ferma. Fisicamente, mettendosi davanti al mezzo ormai privo di controllo. E' finito bene ma poteva davvero trasformarsi in tragedia, l'incidente avvenuto oggi nel tratto tra il carcere Pagliarelli e Altofonte.

Secondo una prima ricostruzione, chi era alla guida del furgone, un venditore ambulante di 33 anni, ha perso il controllo, in direzione Palermo, con ogni probabilità per un guasto ai freni, non riuscendo di fatto a fermare il mezzo.

Prima del provvidenziale e decisivo intervento della pattuglia dei carabinieri, che stava effettuando un posto di blocco sulla statale prima di lanciarsi nel provvidenziale inseguimento, altre quattro vetture sono rimaste coinvolte, uscendo di strada o venendo urtate dal furgone.

Sei le persone ferite, tra le quali un bambino trasportato all'ospedale "Di Cristina", tutte trasportate in ospedale (tre in codice giallo e due in codice verde). Decisivo, come detto, l'intervento dei carabinieri, che hanno fermato la corsa del furgone con la loro vettura, frenando il mezzo. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica.

© Riproduzione riservata