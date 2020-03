"Finto part-time", due dipendenti vincono la causa: Amat condannata

Due dipendenti dell'Amat ottengono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, vincono la causa e si vedono liquidare le differenze retributive, poco meno di 24 mila euro ciascuno. Scatta così una condanna per la società Amat.

Secondo il giudice del Lavoro Luigi Longo i due impiegati vanno considerati dipendenti a tempo indeterminato e pieno sin dal mese successivo alle loro assunzioni, risalenti alla fine del 2007. È la seconda condanna nella stessa materia per una partecipata del Comune. Già in passato la società Gh che gestisce alcuni servizi di terra per l'aeroporto Falcone Borsellino aveva dovuto trasformare i part time di 16 dipendenti in full time con un onere economico di oltre 400 mila euro.

