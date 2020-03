Palermo, operaio "abusivo" spinge un vigile urbano giù dalle scale: ferito

Un operaio scoperto in un cantiere abusivo a Palermo spinge giù per le scale un vigile urbano. Per la terza volta i vigili urbani, nell'arco di poco tempo, hanno messo i sigilli ad un immobile in corso Calatafimi identificando anche gli operai. I lavori erano proseguiti ma senza autorizzazioni.

Questa volta però uno degli operai, prima di fuggire, ha spinto un commissario della polizia municipale che è caduto dalle scale. Soccorso è stato portato al pronto all’ospedale Ingrassia dove gli sono state curate alcune ferite alla mano e delle contusioni. La prognosi è di sette giorni.

I vigili nel corso dell’intervento sono riusciti identificare un solo operaio denunciato per violazione dei sigilli e abusivismo edilizio.

