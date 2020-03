Palermo, ai domiciliari ma esce più volte da casa: scatta l'arresto per un rapinatore

Ai domiciliari, è più volte uscito di casa, così come scoperto dalle pattuglie della polizia e dai sistemi di videosorveglianza. E così, per il 24enne Vincenzo Terrana, arrestato, lo scorso febbraio, per furto aggravato all’interno di un box condominiale in zona Fiera del Mediterraneo, è scattata l'aggravamento della pena: adesso si trova in carcere.

In almeno quattro circostanze, pattuglie della Polizia di Stato hanno verificato l’assenza di Terrana dal domicilio dichiarato come sede dove trascorrere la misura cautelare ed in un’altra occasione, sempre in un periodo durante il quale avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari, è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza nei pressi di uno stabile nel rione Montegrappa, dove aveva commesso un furto con effrazione.

Sono in corso ulteriori indagini per capire se Terrana abbia compiuto altri furti nello stesso periodo.

