Incidente, tir contro auto e il traffico va in tilt nella zona del porto di Palermo

Traffico paralizzato questa mattina in via Crispi, nella zona del porto di Palermo, a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e un tir.

Il mezzo pesante ha colpito la vettura sul lato autista e ha arrestato la propria corsa. Nessun ferito ma il conducente dell'autovettura per uscire fuori dall'abitacolo ha dovuto utilizzare lo sportello lato passeggero.

Il traffico, come detto, è andato in tilt in una delle zone nevralgiche della città con code che sono arrivate fino al carcere Ucciardone.

Sul posto la polizia municipale che ha provveduto a gestire il traffico.

