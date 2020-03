Palermo, da borseggiatore ad impiegato: così è cambiata la vita di Salvatore

Era uno dei borseggiatori più "famosi" di Palermo: la sua foto campeggiava sugli autobus della città per avvertire i passeggeri ma Salvatore, ex ladro finito su tutti i giornali per aver rubato 70 euro a un turista, ha cambiato vita.

Due anni fa era stato intervistato da "Le Iene" e aveva promesso di voler cambiare vita: “Non ne voglio più sapere di rubare. Voglio essere un padre dignitoso, voglio che i miei figli abbiano un’infanzia felice, quella che io non ho mai avuto” ed è stato veramente così.

Si è trasferito a Milano con la famiglia della sua ragazza e ha trovato un lavoro in un'impresa di pulizie. Ha anche conosciuto un dentista Danilo Antonio Fedele che, assieme al collega Stefano Manazza, ha deciso di occuparsi gratuitamente dei denti di Salvatore, molto rovinati e trascurati.

Le Iene sono andate nuovamente a trovarlo e Salvatore adesso sembra davvero una persona diversa nell'aspetto e nelle intenzioni e ha anche voluto lanciare un messaggio alle persone meno fortunate: "Se volete veramente cambiare vita, piano piano ce la potete fare".

