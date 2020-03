Coronavirus, a Palermo regolare il ritorno a scuola

Dopo la sospensione delle attività educative e didattiche decretata dall'ordinanza del presidente della Regione siciliana, si registra nelle scuole cittadine una regolare frequenza delle alunne e degli alunni e una serena ripresa delle attività. Solo in taluni nidi e scuole dell'infanzia comunali e statali si registra un lieve calo di frequenza che, tuttavia, sembrerebbe in linea con le medie del periodo.

Lo dice il comune di Palermo, nonostante le diverse fake news girate nelle ultime ore, come il prolungamento della chiusura. I dati sono stati raccolti dalla segreteria dell'assessore Giovanna Marano che, su incarico del sindaco, sta monitorando la frequenza e le attività educative e scolastiche in città.

"Tutte le scuole, con grande professionalità e attenzione alla salute di studenti e operatori, hanno applicato, direttamente o tramite la Reset o altre aziende, le norme precauzionali indicate dalla Regione e dal Comune - ha detto Leoluca Orlando - e la serena ripresa dell'attività didattica è fondamentale per garantire una più complessiva ripresa di tutte le attività a Palermo. Ovviamente il comune, in stretto e continuo raccordo con le autorità sanitarie ed istituzionali competenti, mantiene alto il livello di attenzione e monitoraggio. Un ringraziamento va ovviamente anche alla Reset e ai suoi operatori, che in questi giorni hanno ancora una volta dimostrato grande sensibilità e dedizione confermando l'azienda come uno strumento a servizio della città". L'assessore Giovanna Marano ha ringraziato "tutti i dirigenti ed il personale delle scuole per l'egregio lavoro fatto, che è segno di grande cura rivolta alla nostra comunità".

