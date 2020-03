Coronavirus a Palermo, la psicosi contagia i dipendenti della Rap: rifiuti non raccolti in città

La psicosi del coronavirus contagia anche i dipendenti della Rap. Alcuni di loro infatti hanno manifestato una certa preoccupazione per l'emergenza e non si sono presentati a lavoro. Per questo motivo, in diverse parti della città, i rifiuti non sono stati raccolti e la differenziata ha subito un rallentamento.

Sacchetti non raccolti davanti ai portoni in via Emerico Amari, in via Ariosto e in via Marconi, così come in diverse altre zone della periferie. Molte le segnalazioni dei residenti che si sono ritrovati sotto casa cumuli di rifiuti.

La Rap ha spiegato che all'interno del proprio organico dalla scorsa settimana vi è un numero limitato di risorse in quanto alcuni operai si sono lasciati sopraffare dalla preoccupazione del coronavirus.

L'articolo di Anna Cane nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia

