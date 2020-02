Ancora un incidente a Palermo che ha coinvolto un tram. Questa mattina, in corso dei Mille, all'incrocio con via Laudicina, si sono scontrati un'auto, una Wolkswagen, e un tram. Sul posto l'infortunistica stradale che dovrà accertare le responsabilità.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata