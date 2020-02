Coronavirus, martedì riaprono le scuole a Palermo e in provincia

Riprenderanno martedì prossimo le lezioni nelle scuole palermitane, dopo il piano straordinario di pulizie di questi giorni per fronteggiare l’emergenza dovuta al coronavirus. L’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci raccomanda anche di provvedere a un’accurata pulizia straordinaria «con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio.

La pulizia di 7 asili nido e di 12 scuole dell’infanzia comunali è stata eseguita dalla Reset: «Tutto si è svolto in modo regolare -

spiega Antonio Perniciario, presidente della società comunale - i nostri operatori hanno lavorato con prodotti igienizzanti a

base di alcool o di cloro sia per pavimenti che per superfici. Oggi abbiamo completato la pulizia straordinaria di tutti i

locali delle scuole che assistiamo con il nostro personale». Per le scuole dall’infanzia e fino alla secondaria di primo

grado, ovvero quelle di competenza comunale, è stato impiegato, invece, il personale interno. Il sindaco Leoluca Orlando ha

spiegato che se necessario è possibile ricorrere a ditte esterne «i cui costi saranno successivamente rimborsati, previa

rendicontazione in conformità all’ordinanza, dal dipartimento regionale della Protezione civile».

«Per anticipare le spese, i dirigenti scolastici sono stati autorizzati ad utilizzare le somme già erogate dall’amministrazione a titolo di contributo», spiega l’assessore Giovanna Marano. «In vista di 'Panormus' avevano già programmato alcuni incontri con gli insegnanti delle numerose scuole che aderiscono al progetto e abbiamo avuto una partecipazione di massa a dimostrazione che le preoccupazioni che si sono diffuse nelle prime ore, poi non si sono manifestate», conclude Marano.

