Coronavirus a Palermo: migliora la turista bergamasca, magistrato e avvocati in quarantena volontaria

Migliorano sempre più le condizioni della turista bergamasca ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. La donna di 66 anni non ha più la febbre ed è in buone condizioni di salute, così come riporta l'ultimo bollettino di ieri da parte dei sanitari. "Si riconferma che la paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, proveniente dalla bergamasca, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali".

Intanto, ci sarebbe almeno un magistrato in quarantena volontaria e anche alcuni avvocati che sarebbero stati in zone, in Italia e all’estero, in cui sono stati accertati casi di Coronavirus. Si tratta di un provvedimento preso dal presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, per cercare di evitare il contagio al palazzo di giustizia. Ieri mattina quasi tutte le udienze si sono svolte a porte chiuse e se è vero che la distanza tra magistrati, avvocati, imputati e familiari in Aula era adeguata, la stessa cosa non è stata riscontrata nell'atrio della Corte d’Appello del vecchio palazzo dove, intorno alle 11, era affollato di gente in attesa.

Alcuni avvocati hanno deciso, per via delle nuove norme di sicurezza introdotte, di non partecipare alle udienze mentre al carcere Pagliarelli avvocati e magistrati accedono ormai soltanto con le mascherine.

© Riproduzione riservata