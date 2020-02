L'omicidio di Terrasini, convalidati i fermi di Alberto e Filippo Mulè

Sono stati convalidati dal gip di Palermo i fermi dei cugini Alberto Pietro Mulè e Filippo Mulè. Il primo è accusato dell’omicidio di Paolo La Rosa, il ragazzo assassinato a Terrasini la notte tra domenica e lunedì, il secondo del tentato omicidio, avvenuto lo scorso 7 settembre a pochi metri da un locale di Cinisi, del 20enne Pierpaolo Celestre.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi. Ieri intanto si sono svolti, in piazza, a Cinisi, i funerali

di Paolo La Rosa. La madre alla fine della celebrazione ha detto rivolta ai ragazzi presenti di onorare il figlio evitando gesti

violenti. «Non vogliamo vendetta, ma solo giustizia per nostro figlio», ha detto.

