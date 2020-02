Incendio a San Martino delle Scale: canadair in azione

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in contrada Pietralunga a San Martino delle Scale, nel Palermitano. Intorno alle 14,04 sono giunte le prime segnalazioni al comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo.

Le fiamme, stando alle prime informazioni, sono divampate da alcune sterpaglie in due punti del bosco e si sono estese per alcuni chilometri divorando ettari di vegetazione. Sono in corso le indagini per stabilire la causa del rogo.

Sul posto sono al momento a lavoro due squadre con l'ausilio di cinque mezzi tra cui un'autobotte e un canadair.

