Palermo, furti di energia in uno stabile occupato abusivamente: 2 arresti e 28 denunce

Due persone sono state arrestate a Palermo, dai carabinieri, a seguito di controlli nelle abitazioni, effettuate con il personale della società di distribuzione di energia elettrica. I militari della compagnia di San Lorenzo hanno effettuato una verifica nello stabile in via R. da Lentini, sequestrato alla criminalità organizzata.

Le 31 abitazioni, di cui è composto l’immobile, sono risultate tutte occupate abusivamente e quasi tutte collegate illecitamente alla rete elettrica: 28 sono i condomini denunciati per furto di energia elettrica e 2 gli arrestati.

Si tratta di V.g. e B.S., palermitani di 44 anni e di 24 anni, sottoposti agli arresti domiciliari: il primo per reati contro il patrimonio, il secondo per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti e disposto per il 24enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il 44enne ha patteggiato la pena di mesi quattro.

© Riproduzione riservata