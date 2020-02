Progetti per nuove piste ciclabili a Palermo, arrivano i fondi dal ministero

Sì ai fondi per nuove piste ciclabili a Palermo. Il ministero delle Infrastrutture ha emanato il decreto di finanziamento per la progettazione che ammonta a seicentomila euro.

La nuova rete ciclabile prevista dal piano ha un'estensione complessiva di 144 chilometri, in corsie proprie per le bici oppure promiscue con in mezzi pubblici o quelle ricavate sui marciapiedi o sulle carreggiate.

Come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo sul Giornale di Sicilia, i nuovi itinerari collegheranno le periferie alla città. Si parte dall'«itinerario A» che collega l'ingresso principale del porto, fino all'«itinerario Q» che si snoda dalle vie Oreto e La Colla, in corrispondenza di piazza Ponte dell'Ammiraglio si collega con l'itinerario ciclabile previsto nel Pon Metro e percorrendo via Archirafi/via Lincoln e via Cappello, raggiunge il Foro Umberto e via Messina Marine. Arrivando fino a Mondello, in zona da Vinci, in zona Fiera , viale del Fante e così via.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE