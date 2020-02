Palermo, sequestrati 120 chili di neonata

Centoventi chili si neonata sono stati sequestrati dagli uomini della Capitaneria di Porto nel corso dell’operazione Phoenix 2020. La pesca, detenzione e commercializzazione del novellame di sarda è vietata dalla normativa comunitaria.

I militari hanno sequestrato anche un’imbarcazione che non aveva l’assicurazione e multato il diportista che non aveva la patente nautica. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzione amministrative per circa 12 mila euro, è finalizzata a verificare la tracciabilità ed etichettatura del prodotto ittico immesso sul mercato, a tutela del consumatore finale e dell’ecosistema marino e costiero.

Accertata anche l'occupazione abusiva di un’area demaniale marittima attraverso la realizzazione e mantenimento di un manufatto, privo delle previste concessioni demaniali. L'opera è stata sequestrata e il responsabile è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.

