Muore l'ex sindaco di Ventimiglia, sospesi i festeggiamenti per il Carnevale

È morto Michelangelo Sapienza, ex sindaco di Ventimiglia. A darne comunicazione, su Facebook, l'attuale primo cittadino Antonio Rini.

"Abbiamo appena appreso che il dott. Michelangelo Sapienza, già sindaco di Ventimiglia, ci ha lasciati", sta scritto nel post. L’Amministrazione è costernata e affranta per la sua prematura scomparsa. Siamo sinceramente vicini con affetto e dolore alla famiglia".

"I funerali - prosegue il post - si terranno domani alle ore 15,30, presso la chiesa Madre di Ventimiglia. L’amministrazione ha deciso di sospendere tutte le iniziative in programma per carnevale come segno di rispetto a Michelangelo e alla sua famiglia. R.I.P.".

