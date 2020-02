Allarme bomba in centro a Palermo vicino la casa di un ex pm, traffico in tilt

Allarme bomba a Palermo in via Arimondi, nella zona di via Libertà. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ad avvisare le forze dell'ordine sarebbe stato il portiere di uno stabile, che si sarebbe accorto di una valigetta incustodita. Subito sono scattate le procedura di sicurezza.

Gli artificieri di unità cinofile stanno intervenendo in questo momento sotto l’abitazione del magistrato Roberto Tartaglia, ex pm a Palermo, ora consulente della Commissione Antimafia. Tartaglia, per anni alla Dda di Palermo, vive sotto scorta. Il traffico è andato in tilt.

