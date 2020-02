Truffa sulle false diete a Palermo, dopo i sequestri restituite parte delle somme

L'inchiesta sulle false diete in cui è coinvolta l'associazione di Cruillas «Tra sole e luna - Amici della natura», che secondo la procura avrebbe truffato decine di persone, ha nuovi risvolti. Il tribunale del Riesame ha accolto i ricorsi di cinque dei dodici indagati. I giudici hanno deciso di restituire una parte del denaro che era stato sequestrato perchè ritenuto probabile provento delle presunte truffe.

Le motivazioni non si conoscono ancora ma è probabile che il Riesame abbia ritenuti provati solo alcuni dei casi contestati.

Come riporta Sandra Figliuolo in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, in un caso, quello di Eugenio Nastro Siniscalchi, al quale erano stati sequestrati quasi 30 mila euro, il provvedimento è stato integralmente annullato. Nello specifico, a Giuseppa Anastasi, presidente dell'associazione, sono stati restituiti 23 mila euro (gliene erano stati tolti quasi 49 mila); a Concetta Santoro il sequestro è stato ridotto da 9.500 a 2.173 euro; a Rita Baucina da 2.200 a 1.260 euro e ad Antonina Favaloro da 1.300 a 1.060 euro.

