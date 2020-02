Truffa sulla dieta ma anche finte cure contro infertilità e influenza: chi sono gli indagati a Palermo

Non c’erano solo diete improvvisate nell'inchiesta sui finti nutrizionisti dell'associazione «Tra sole e luna - Amici della natura» di Cruillas a Palermo. Come scrive Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, venivano proposte cure per risolvere persino problemi di infertilità o per «alzare le difese contro l'influenza» a due gemelline di appena 7 anni.

È quanto emerge da alcuni messaggi finiti nell'inchiesta. Dalle chat tra il personaggio chiave, Giuseppa Anastasi, impiegata dell'ospedale Cervello, e diverse donne vengono fuori anche le diagnosi e le prescrizioni a distanza.

GLI INDAGATI. Sotto inchiesta ci sono anche i figli della stessa Anastasi, Edoardo ed Eugenio Nastro Siniscalchi, e sue presunte collaboratici, Ester Orofino, Maria Lopez, Concetta Santoro, Claudia Mutolo, Maria Iacona, Giovanna Gelardi, Rita Baucina, Antonina Favaloro e Cinzia Beluto. Per il procuratore aggiunto Sergio Demontis ed il sostituto Laura Siani, che coordinano la guardia di finanza, con diete e pasticche avrebbero messo su una truffa da circa 50 mila euro.

