Messi in fuga dai dipendenti del pub, 3 rapinatori dello Zen arrestati dopo l'inseguimento alla Favorita

Sono stati arrestati i responsabili di un tentativo di rapina al pub Maracanà in via Montepellegrino a Palermo, avvenuto alle 3,30 circa di ieri. Dopo un lungo inseguimento, la polizia ha fermato e arrestato I palermitani L.D. 21enne, e i 19enni C.J. ed R.G., tutti del quartiere Zen, che, dopo aver tentato la rapina, erano fuggiti a bordo di un’auto.

Ieri, con il volto coperto, e uno armato di pistola, avevano fatto incursione nel pub e, minacciando i presenti, avevano tentato di forzare il registratore di cassa. I dipendenti del locale hanno però fatto desistere i tre che, dopo una breve colluttazione, in cui era rimasto lievemente ferito uno degli impiegati,sono fuggiti.

Grazie alle informazioni dei testimoni e alla targa parziale del mezzo con cui erano fuggiti, le Volanti hanno intercettato il veicolo e, dopo un breve inseguimento all’interno della Favorita, sono stati bloccati in viale Diana.

All’interno dell’automobile, nascosti sotto un sedile, sono state trovate le calze utilizzate come passamontagna, un bossolo calibro 6,35 ed un giubbotto utilizzato durante la rapina. In via Montepellegrino, infine, gli agenti hanno trovato una pistola a salve priva di tappo rosso, utilizzata per il compimento della rapina e di cui i malviventi si erano disfatti durante la fuga, con la quale è risultato inoltre compatibile un caricatore privo di cartucce caduto ai tre, che gli agenti avevano trovato nei pressi dell’ingresso del locale.

La visione dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio e la descrizione delle caratteristiche e dell’abbigliamento dei rapinatori da parte di vittime e testimoni, hanno dimostrato che si trattava proprio dei tre giovani che sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso e condotti presso la Casa Circondariale “Lorusso- Pagliarelli”.

