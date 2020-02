Palermo, pallone vietato in oratorio: visita dell'Arcivescovo Lorefice

L’arcivescovo di Palermo, don Corrado Lorefice, tira simbolicamente il calcio d’inizio all’oratorio Santa Teresa del Bambin Gesù, le cui attività sono state ridimensionate dalle limitazioni imposte dall’autorità giudiziaria in seguito al ricorso di alcuni vicini. Evocato per tanto tempo dalla comunità di via Filippo Parlatore, è atteso venerdì pomeriggio, alle 17.30, negli spazi dell’oratorio, compreso il campetto della discordia, dove il pallone resta vietato fino a quando non saranno compiute costose opere di insonorizzazione.

Una presenza importante e significativa quella del pastore della Chiesa di Palermo. A fine mese arriverà l’esito del reclamo presentato dalla parrocchia al tribunale civile, con la speranza di attenuare le rigide disposizioni imposte dal giudice che è andato persino oltre le richieste di cinque condomini del palazzo che si affaccia sulla struttura.

