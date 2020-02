Palermo, mesi di attesa per un'ecografia ad un neonato prematuro

Impossibile prenotare una ecografia transfontanellare per bambini prematuri al Cup, centro unico di prenotazione, dell'Ospedale Cervello di Palermo. A segnalarlo a Ditelo in diretta, la trasmissione radiofonica in onda dal martedì al sabato su Rgs, è proprio il padre di un bambino prematuro.

«Si tratta purtroppo di un gravissimo disservizio da parte della sanità regionale siciliana - si legge nel messaggio inviato in redazione - io e la mia compagna siamo diventati genitori il giorno 10 gennaio di uno splendido bambino prematuro di quasi cinque settimane nato presso l'ospedale Cervello e seguito da uno staff medico meraviglioso. Come tutti sanno i prematuri hanno bisogno di essere seguiti con maggiore attenzione e di alcune visite di controllo e seguendo le nuove disposizioni abbiamo prenotato le visite previste per la sua età con discreto successo, ma la macchina si è inceppata quando abbiamo cercato di prenotare l'ecografia transfontanellare, con prescrizione medica con priorità “B”, come previsto dalle procedure e dalle raccomandazioni mediche - continua il messaggio - questa ecografia per i prematuri deve essere fatta entro quarantuno settimane, così inviamo la richiesta di prenotazione tramite WhatsApp e ci viene proposta la data del 4 marzo, ben oltre il tempo previsto». L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

© Riproduzione riservata