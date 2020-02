Palermo, auto si ribalta nella notte in viale Regione: tre feriti

Altro incidente a Palermo, intorno alle ore 2.30 di questa notte, in viale Regione Siciliana, nel sottopasso all'altezza del motel Agip. Secondo quanto ricostruito, il conducente della vettura, che stava percorrendo la corsia in direzione Trapani, ha perso il controllo del mezzo e l'auto si è ribaltata finendo nella corsia opposta in direzione Catania.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Palermo, che hanno messo in sicurezza l’auto e ripristinato la viabilità. I tre occupanti dell’auto, usciti autonomamente, sono stati consegnati alle cure dei sanitari del 118: per loro ferite lievi. Indagini della polizia municipale.

